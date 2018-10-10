الشرطة توقف عصابة تروج المخدرات وتحجز ذخيرة حية بالوادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المغير شمال ولاية الوادي، من الإطاحة بأخطر مروجي المخدرات على مستوى الجهة الشمالية للولاية.

جاءت العملية عقب استغلال الأمثل لمعلومات ،مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في أوساط المجتمع ببلدية المغير بكميات معتبرة.

بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم التعرف على المشتبه فيه الأول، الذي كان بصدد ترويج كمية معتبرة من المخدرات والحبوب المهلوسة.

أين تم ضبطه وبحوزته 08 قطع من المخدرات و22 وحدة من الحبوب المهلوسة.

مع الإستمرارا في التحقيق في القضية تم التعرف على شريكه المتورط في القضية، أين تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه الثاني ليتم توقيفه هو الآخر.

كما تم حجز كمية معتبرة من قطع المخدرات، بالإضافة إلى 13 قرص مهلوس مع ضبط 11 خرطوشة خاصة بسلاح ناري من الصنف الخامس.

إضافة الى حجز ما مجموعة 118 غ من المخدرات، و35 من الحبوب المهلوسة إلى جانب الخراطيش النارية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم إعداد ملفات قضائية في حق المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.