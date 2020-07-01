الشرطة توقف مروجين للمشروبات الكحولية بدون رخصة وتحجز 247 وحدة في معسكر

في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة ، تمكنت عناصر فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر خلال عمليات مداهمة بكل من سيق وبوحنيفية من توقيف مروجين و حجز كمية من المشروبات الكحولية كانت موجهة للترويج بدون رخصة قدرت إجمالا بــ 247 وحدة ومبالغ مالية من عائدات عملية الترويج .

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحنيفية من توقيف مروجين يبلغان من العمر 22 و 37 سنة أوقف أحدهما خلال عملية تفتيش لمسكنه العائلي بعد استغلال معلومات حول نشاطه غير المرخص في ترويج المشروبات الكحولية ، أسفرت عن حجز 94 وحدة فيما أوقف المشتبه فيه الثاني خلال عملية مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة بمدينة بوحنيفية ، أسفرت عن حجز 64 وحدة.

كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمدينة سيق من حجز كمية أخرى من المشروبات الكحولية خلال مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة ، أين لفت انتباههم أحد الأشخاص على متن دراجة نارية قام عند مشاهدته لعناصر الشرطة بالفرار ، أين تم ضبط بعين المكان 89 وحدة من المشروبات الكحولية ، مع حجز الدراجة النارية ، فيما بقي المشتبه فيه في حالة فرار في انتظار توقيفه وتقديمه أمام العدالة.