الشرطة توقف مروجي مخدرات وتحجز 2 كيلوغرام قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية وهران، من الإيقاع بمروجي مخدرات، وحجز 2 كيلوغرام من القنب الهندي.

المتورطان اللذان تتراوح أعمارهما بين 35 و46 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا، تم توقيفهما استغلالا لمعلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات

على مستوى الحي الذي يقطنه، حيث وبعد رصد تحركاته ووضع خطة محكمة التنفيذ، تم الإطاحة به رفقة شريكه،

حيث كان المشتبه بهما بصدد إبرام صفقة متاجرة، أين تم ضبط بحوزتهما كيسا به 20 صفيحة من مادة القنب الهندي

بوزن 2 كيلوغرام، أين تم محضر ضدهما وقدما بموجبه أمام العدالة، ليصدر في حقهما الأمر بإيداع الحبس.