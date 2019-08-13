الشرطة توقف مسبوقا قضائيا بعد مقاومة عنيفة بعين التوتة بباتنة

تمكنت صبيحة اليوم عناصر الشرطة بمدينة عين التوتة بباتنة من توقيف مجرم خطير يدعى “ر/ق” يبلغ من العمر 31 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن العملية تم التحضير لها جيدا بحديقة 11 ديسمبر بوسط المدينة.

وبالرغم من محاولة المتهم الاعتداء على الشرطة إلا أن عناصر الأمن تمكنت من شل حركته وتوقيفه عند الساعة التاسعة والنصف.

من جهتهم أكد سكان عين التوتة أن المتهم كان معروفا بسلوكه الإجرامي مستدلين بسوابقه العدلية.

وأضاف السكان أن الموقوف كان وراء عدة عمليات سطو وسرقة على الممتلكات والأشخاص، وسرقة أغراض وتجهيزات من مقر البلدية.

يذكر أن مجهولين مقنعين قاموا عشية عيد الأضحى باقتحام محل للمجوهرات وسرقة حلي قيمته أزيد من مليار سنتيم.