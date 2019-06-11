الشرطة توقف 2251 شخص مبحوث عنه خلال 5 أشهر الأولى لـ2019

أوقفت مصالح الأمن الوطني 2251 شخص محل أوامر قضائية، في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها، وذلك خلال 5 أشهر الماضية.

ومواصلة لنشاطاتها المستمرة والمتعلقة بمحاربة الجريمة، في إطار المقاربة الجديدة لإضعاف المفعول الإجرامي، أوقفت مصالح الشرطة 2251 شخصا

بموجب أوامر قضائية، صادرة عن الجهات القضائية الوطنية، خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2019، ما يعزز الشعور بالأمن لدى المواطن.

وبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 2251 شخص، موزع حسب أنواع الجريمة كالآتي:

توقيف 391 شخص مبحوث عنه في قضايا الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

توقيف 339 شخص مبحوث عنه في قضايا السرقة.

توقيف 240 شخص مبحوث عنه في قضايا تكوين جمعية أشرار.

توقيف 07 شخص مبحوث عنه في قضايا القتل.

توقيف 37 شخص مبحوث عنه في قضايا محاولة القتل.

توقيف 33 شخص مبحوث عنه في قضايا التهريب.

توقيف 55 شخص مبحوث عنه في قضايا التزوير واستعمال المزور.

توقيف 123 شخص مبحوث عنه في قضايا النصب والاحتيال.

توقيف 123 شخص مبحوث عنه في قضايا إصدار صكوك بدون رصيد.

توقيف 135 شخص مبحوث عنه في قضايا الضرب والجرح العمدي.

توقيف 768 شخصً مبحوث عنه في قضايا متنوعة كالتهرب الضريبي.