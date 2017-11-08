الشرطة توقف 69 شخصا بسبب المخدرات خلال يومين

أوقفت مصالح الشرطة 69 شخصا عبر ثلاث ولايات لحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء خلال يومين.

وحسب حصيلة لذات المصالح، فبولاية الجزائر تم توقيف66 شخصا مشتبه فيهم، متورطون في حيازة المحدرات والأسلحة البيضاء.

وبعد عملية مداهمة لأحياء العاصمة، تمكنت الشرطة من ضبط 109 قرص مهلوس، 588 غرام من الكيف المعالج، و48 سلاح أبيض.

أما بولاية البليدة فاسترجعت أمس مصالح الشرطة 2160 قرص مهلوس، وتوقيف شخص وسط بلدية ودائرة البليدة.

وبولاية معسكر، تم إسترجاع 05 كيلوغرام و 335 غرام من الكيف المعالج مع توفيق شخصان مشتبه فيهما وسط مدينة معسكر.