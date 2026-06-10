الشرطة تُحذر المواطنين من هذه الرسائل!

حذّرت مصالح الشرطة والمديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين من الرسائل التي تصلهم عبر روابط مشبوهة.

وحذرت الشرطة الجزائرية عبر إعلان لها، المواطنين من تلقي رسائل مجهولة “تهانينا !.. لقد فزت بمجموعة قيمة من النصائح حول الحماية من النصب والإحتيال على الإنترنت”

ودعت الشرطة، المواطنين إلى عدم تصديق هذه الرسالة..”لا تصدق أي رسالة فوز لم تشارك أصلا في مسابقتها”.. كما دعت إلى التحقق من اسم الجهة المرسلة جيدًا، فالمحتالون يقلدون أسماء معروفة.

كما شددت على المواطنين عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو البنكية عبر الرسائل أبدًا. وعدم الضغط على الروابط المشبوهة حتى لو بدت مغرية. والحرص على تفعيل الحماية الثنائية لحساباتك.

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