الشرطة تُحسّس سائقي سيارات الأجرة لتفادي حوادث المرور خلال رمضان

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، حملات تحسيسية لسائقي سيارات الأجرة للحد من ارهاب الطرقات طيلة الشهر الفضيل.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال، لأمن ولاية الجزائر، أحباب مهدي، أن الهدف من هذه الحملة التي تنطلق من محطة خروبة للمسافرين، توعية سائقي الأجرة بخطورة تأثير التعب والإرهاق على السياقة السليمة.

وكذا ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المسافات الطويلة وأخذ قسط من الراحة خلال السفر.

من جهتهم أكد بعض السائقين، للإذاعة الجزائرية، حرصهم على عدم تجاوز السرعة المحددة في الطريق السريع، خاصة برمضان.

وأضاف السائقون، أن من واجبهم الحفاظ على حياة الناس.