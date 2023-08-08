الشرطة تُحقق مع مدير التربية السابق لباتنة

حققت أمس مصالح الشرطة بباتنة مع مدير التربية الساق المنتهية مهامه “ع ب”. حول ملف فضيحة المناصب الوهمية التي انفجرت عقب قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدماج 60 الف استاذ متعاقد.

و تم إكتشاف تلاعب المتهم مع رئيسة مصلحة المستخدمين وأطراف أخرى بهذه المناصب عن طريق تحويل الكثير منها الى غير مستحقيها. في فضيحة سرعان ما تدخلت وزارة التربية من أجل التحقيق فيها وإحالة ملف المتهمين على الجهات الأمنية والقضائية المختصة.