الشرطة تُركِع 146 طالبا بفرنسا ..والسبب

أحدثت صور ومقاطع فيديو تظهر قيام الشرطة بتركيع طلاب مدارس الثانوية جدلا واسعا في فرنسا.

لدرجة أن المعارضة الفرنسية، وصفتها بغير المقبولة ودخيلة على المجتمع الفرنسي.

كما تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاعتقال 146 طالبا امام مدرسة “مانت جولي” شمال غربي فرنسا ظهر عشرات الطلاب راكعين وايديهم فوق رؤوسهم وكأنهم “أسرى الحرب”

وشعر وزير التربية الفرنسي بلانكير ميشال بالصدمة لصور الطلاب.

وذكرت إذاعة “فرانس إنفو”، أنّ الشرطة اعتقلت الطلاب بسبب اندلاع أحداث عنف اتبعها إحراق لعجلات السيارات والإضرار بالمباني العامة.