الشرطة ضبطت أيضا 100 قنطار من التبغ في عملية أخرى..حجز تمثال لـ “أبو الهول” مخبأ وسط رزم تبن في باتنة!

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، من توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، على متن سيارة سياحية قادمة من ولاية خنشلة، وعند تفتيشهم، تم العثور على 18 قطعة نقدية قديمة وقلادة بيضاء، وتمثال امرأة من البرونز، ومجسّم لتمثال “أبو الهول” المصري.

من جهتها، تمكنت مصالح أمن دائرة “عين التوتة” من حجز 100 قنطار من مادة التبغ، كانت مموهة في 40 رزمة تبن على متن شاحنة يقودها شاب من ولاية الوادي.

إلى ذلك، وفي إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت عناصر أمن دائرة “سقانة” ومصالح الأمن الحضري 12 والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، من القيام بعدة عمليات ناجحة، مكّنت من حجز كميات من الخمور والحبوب المهلوسة و”الكيف المعالج”، وطائرة “درون” مزوّدة بـ”كاميرا” عالية الدقة، كان صاحبها بصدد التصوير من دون ترخيص من طرف السلطات المختصة قانونا، وهي العمليات التي مكّنت من توقيف عدة متهمين، من بينهم مسبوقون قضائيا، أنجزت لهم محاضر وتم تحويلهم للجهات القضائية المختصة.