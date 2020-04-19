الشرطة في زيارة مجاملة وتضامن لفائدة مستخدمي السلك الطبي بمستشفى يسعد خالد بمعسكر

نظمت مصالح أمن ولاية معسكر، اليوم الأحد، تحت إشراف رئيس أمن الولاية وبالتنسيق مع السلطات المحلية على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية معسكر، مصالح الحماية المدنية وممثلي المجتمع المدني زيارة مجاملة و تضامن إلى مستشفى يسعد خالد.

يأتي هذا تقديرا لمجهودات مستخدمي القطاع لمواجهة الوباء, و قد أشاد رئيس أمن الولاية، بالجهود الجبارة لمستخدمي هذا القطاع ومن خلالهم كل مستخدمي قطاع الصحة المتواجدين في الجبهة الأمامية لمواجهة انتشار وباء كورونا والتكفل الجيد بالمرضى والمصابين بهذا الفيروس الخطير، مضحين بأنفسهم و سلامتهم و سلامة عائلاتهم .

كما أعرب باقي المشاركين بدورهم عن دعمهم ومساندتهم وتقديرهم لكل الجهود المبذولة من طرف مستخدمي قطاع الصحة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية لتقديم الدعم المعنوي لمستخدمي هذا القطاع الحساس وتشجيعهم لمواصلة بذل كل الجهود للتكفل بالمرضى ومواجهة هذه الجائحة العالمية.

كما عرفت الزيارة تقديم عدد من وسائل الوقاية على غرار البدلات الواقية وكذا الكمامات ومواد تعقيم، إضافة إلى هدايا رمزية.

فيما عبر المشاركون في الزيارة أيضا عن تضامنهم مع المرضى و المصابين بهذا الفيروس متمنيين لهم الشفاء العاجل ومتضرعين للمولى عزوجل حتى يرفع عنا هذا البلاء و يدفع عنا هذا الوباء.