قناة النهار الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 12:44 طرقات شارك غرِّد أرسل 33 0 الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/w67Sg اقرأ أيضا "هل يقبل الرجل الجزائري الزواج بإمرأة من الوسط الفني شاهدوا اجابات صادمة.." ماراحش تغنيلي في الدار قناة النهار 27 أكتوبر رئيس الجمهورية يستقبل من طرف الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 07 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل "صالح أوقروت" ويقلده في أغنية "جا الماء نوض تعمر" قناة النهار 09 نوفمبر الرئيس تبون يدعو العرب للعمل على منح العضوية لفلسطين بالأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر الرئيس تبون يستقبل رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال قناة النهار 31 أكتوبر طالع هابط: النوي يشكر والي ولاية تيسمسيلت على كل ما يقوم به ويطلب من المواطنين الوقوف معه قناة النهار 03 نوفمبر صلاح جمعة: وجود السيسي أعطى زخما للقمة العربية والعلاقات المصرية الجزائرية ستعرف إنطلاقة جديدة قناة النهار 02 نوفمبر ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي قناة النهار 08 نوفمبر يحيى طبيش: العنصرية ضد سليماني إهانة لكل العرب والجزائريين قناة النهار 27 أكتوبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر