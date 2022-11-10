إعــــلانات
قناة النهار

الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات

بقلم قناة النهار
الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات
طرقات
  • 33
  • 0

الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/w67Sg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر