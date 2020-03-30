الشرطة والسلطات المحلية والمجتمع المدني يكثفون من العمل الإنساني

رافقت مصالح أمن ولاية عنابة أمس في عملية إنسانية كل من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والحماية المدنية ومصالح بلدية عنابة، لتفقد أحوال شخصين بدون مأوى وسط المدينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث وبعد الإطلاع على ظروف إمرأة تم التكفل بها وإحالتها إلى مستشفى الرازي لمتابعة العلاج، في حين تم التكفل بالشخص الثاني من طرف جمعية الغفران بعنابة.

أما في ولاية تسمسيلت قامت مصالح أمن الولاية، بحر الأسبوع الماضي، بمرافقة مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لبلدية تسمسيلت والحماية المدنية وجمعية بيت السبيل، بالتكفل بعدد من الأشخاص بدون مأوى بوسط المدينة، حيث هيأت لهم السلطات المحلية مقرا ملائما مع توفير كل الظروف الصحية والإطعام.

تدخل هذه المبادرات الإنسانية الأصيلة ضمن قيم التكافل الاجتماعي، وفي إطار مساعي مواجهة وباء كورونا وتوفير الظروف الملائمة للحد من إنتشاره، وتحقيق أهداف الحجر الصحي باحترام التدابير الوقائية من الإصابة بهذا الفيروس.