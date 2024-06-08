الشرطة الفرنسية تحقق في صفقة إنتقال ديلور إلى نيس

فتحت الشرطة الفرنسية، تحقيقا معمقا، في صفقة إنتقال المهاجم الدولي الجزائري، آندي ديلور، إلى صفوف نادي نيس، التي تمت صيف ،2021، بسبب وجود شبهة فساد.

ووفقا لما نقله موقع “واست فرانس” عن صحيفة “ليكيب” و موقع “أر أم سي” الفرنسيان، فإن إبن المدرب الفرنسي، كريستوف غالتييه، بالتبني جون فالوفيتش جالتييه، تم إحتجازه من قبل الشرطة الفرنسية، يوم الخميس المنقضي، للتحقيق في قضايا إحتيال وغسيل أموال، وكذا ممارسة مهنة وكيل أعمال اللاعبين دون رخصة.

وحسب ما أوضحته ذات المصادر، فإن الشرطة الفرنسية، تحقق مع المعني، رفقة العديد من وكلاء اللاعبين، في صفقات إنتقال لاعبين في الدوري الفرنسي “الليغ1” سنة 2022.

بهدف معرفة هل إبن المدرب غالتييه، مرخص له أو لا، بالعمل كوكيل أعمال اللاعبين، وحقيقة تلقيه أموال صفقات، تحت غطاء، صفة وكيل أعمال لاعبين.

وتعود تفاصيل، إقتياد إبن المدرب غالتييه، للتحقيق من طرف المديرية المركزية للشرطة الفرنسية، هو أن وكيل أعمال فرنسي، يدعى بيير بيرنيس، يتم التحقيق معه كذلك، في قضية ممارسة مهنة وكيل أعمال اللاعبين، دون رخصة، قام هذا الأخير، بذكر إسم جون فالوفيتش جالتييه، في التحقيقات، وكشف بأن إبن المدرب غالتييه، كان وسيطا، وتلقى أمولا، في صفقة إنتقال مهاجم المنتخب الوطني، أندي ديلور، قبل 3 سنوات، إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، صيف 2021.