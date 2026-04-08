الشرطة النرويجية تصنف “المافيا المغربية” أحد أخطر التهديدات في البلاد

أعربت الشرطة النرويجية، التي تعتبر “المافيا المغربية” أحد أبرز التهديدات لبلادها، عن نفاد صبرها إزاء عدم تعاون المخزن. وهو ما يؤخر تسليم نحو 20 مهربًّا مطلوبين من قبل النرويج، وفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية.

وقد صنّف تقرير خاص بالتهديدات الأمنية في النرويج “المافيا المغربية” العاملة في البلاد أحدَ “أخطر التهديدات” فيما يتعلق بتهريب المخدرات. وفقًا لما أوردته الجريدة الإلكترونية “إنفوباي” الأرجنتينية.

وأوضح التقرير أن “نحو 20 نرويجيا من أصل مغربي، على صلة بشبكات تهريب المخدرات، لجأوا إلى المغرب في السنوات الأخيرة”. حيث يديرون عملياتهم في النرويج انطلاقا من المغرب.

وأشارت الجريدة الأرجنتينية إلى أن العقبة الرئيسية هي أن المغرب يرفض التعاون في هذا المجال، “مما يعقد عملية تسليم هؤلاء المشتبه بهم إلى النرويج”.

ودعت الشرطة النرويجية إلى مزيد من التدخل لحث السلطات المغربية على التعاون في تحييد المافيا المغربية التي تستخدم ميناء مالاڨا الإسباني بوابةً لتهريب المخدرات نحو أوروبا.