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الشرطي قاتل طليقته و3 من عائلتها يرفض الاستسلام.. وفرقة GOSP قد تتدخل

أخبار الجزائر
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الشرطي قاتل طليقته و3 من عائلتها يرفض الاستسلام.. وفرقة GOSP قد تتدخل
بقلم عاشور عبد الكريم

تتواصل إلى غاية منصف الليلة الاثنين الى الثلاثاء، محاصرة الأمن، للبيت العائلي للشرطي الذي قتل أربعة من أقاربه.

وكان الشرطي قد قتل طليقته وثلاثة من أفراد عائلتها رميا بالرصاص أمس الأحد في جريمة مروعة هزت بلدية سيدي لحسن بسبدي بلعباس.
وقد تحضن الجاني داخل منزل ورفض الاستسلام وتقديم سلاحه منذ أمسية الحادثة، حيث باءت كل المساعي والمفاوضات التي باشرتها مصالح الأمن مع الجاني، لدفعه لتسليم نفسه، بالفشل.
وعلمت النهار أونلاين أنه جرى الاستنجاد بصديق الشرطي كما تم التواصل مع الجاني بمكالمات هاتفية، لكن من دون جدوى.
وحسب مصادر النهار اون لاين، قد يتم الاستنجاد بفرقة gosp بعدما هدد الجاني بحرق المنزل أو القتل في حال التقرب منه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712574

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