الشرط الجزائي في عقد مازة يغري العديد من الأندية الأوروبية

يتواجد الوافد الجديد للمنتخب الوطني، و لاعب هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.

وحسب آخر تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الخميس، فإن الشرط الجزائي للاعب الخضر مع ناديه هيرتا برلين، يجذب اهتمام أندية “البوندسليغا”.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب إبراهيم مازة، مدّد عقده مع نادي هيرتا برلين، إلى غاية صيف عام 2027. مع رفع قيمة شرطه الجزائي إلى 9.5 مليون يورو مقابل كسر عقد اللاعب.

ومع ذلك، فإن القيمة النهائية لصفقة انتقاله ستختلف نظرا لتألق اللاعب في دوري الدرجة الثانية الألماني. بالإضافة لاكتسابه صفة لاعب دولي بعد انضمامه للمنتخب الوطني.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن نادي باير ليفركوزن يُعد أحد أبرز الفرق المهتمة بخدمات، إبراهيم مازة. إلى جانب شتوتغارت الذي حاول التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي حال فشل نادي هيرتا برلين في الصعود إلى الدرجة الأولى الموسم القادم، نظراً لاحتلاله المركز الـ11 في سلم ترتيب “بوندسليغا 2” حتى الآن، فإن الدولي الجزائري سيغيّر الأجواء مع نهاية هذا الموسم بنسبة كبيرة.

للإشارة، شارك لاعب الخضر، إبراهيم مازة، رفقة فريقه هيرتا برلين لحد الآن، في 12 مباراة بالدوري الألماني الدرجة الثانية هذا الموسم، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.