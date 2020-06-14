الشرط الجزائي لبن ناصر يُثير التساؤلات

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، غير واضح المعالم، خاصة مع إرتفاع أسهمه بشكل غير مسبوق في سوق التحويلات الأوروبية.

وأكدت مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، بأن أندية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، عازمة على خطف النجم الصاعد، ولكنها تريد الحصول على معلومات أكبر بشأن شرطه الجزائي.

ويتخوف عملاقا إنجلترا وفرنسا، من أن يكون الشرط الجزائي المُقدر بـ50 مليون أورو، غير قابل للتفعيل خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

يأتي هذا في وقت يؤكد الإعلام الإيطالي من جهته، بأن توفير هذا المبلغ مع نهاية الموسم الجاري، سيسمح لأي فريق من خطف نجم الكان 2019.