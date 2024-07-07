الشرق أكثر إنتاجا للحبوب.. و5 ملايين طن للتخزين عبر 39 ولاية

تعمل الحكومة جاهدة على ضمان الأمن الغذائي بكميات معتبرة، خاصة ما تعلق منها بالمنتجات الاستراتيجية وفي مقدمتها الحبوب من خلال توسيع الطاقة التخزينية لتصل إلى خمسة ملايين طن موزعة على قرابة أربعين ولاية من الوطن.

تمكن الديوان المهني الجزائري للحبوب، من تسويق مليونين وتسعمائة ألف قنطار من البذور، من أجل الرفع من الطاقة الإنتاجية المحلية للحبوب بشتى أنواعها “القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير”.

وبحسب التقديرات الأولية، فقد أثبتت عمليات الحصاد تسجيل إنتاجا وفيرا بالجهة الشرقية للوطن، ومتوسطا بالناحية الوسطى وضئيلا أو شبه منعدم بالجهة الغربية بسبب شح الأمطار ناهيك عن قلة المياه الجوفية والسدود.

وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية شرع مجمع “كوسيدار” العمومي في انجاز الصوامع لفائدة الديوان المهني للحبوب على مستوى ثلاثين ولاية تحت اشراف وزارة السكن والعمران، كما انطلقت الأشغال في نفس الوقت لانجاز ثلاثمائة وخمسين مستودعا للتخزين عبر تسعة وثلاثين ولاية بطاقة تخزينية تصل إلى خمسين ألف قنطار للمستودع الواحد تحت إشراف ولاة الجمهورية، بإجمالي يصل إلى خمسة ملايين طن.

وتخضع هذه المشاريع لمتابعة واهتمام من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغبة منه في ضمان استمرارية التموين للسوق وعدم التأثر بالتقلبات التي تشهدها السوق العالمية وانعكاساتها على الأسعار مثلما كان عليه الحال أيام جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.

وتؤكد السلطات العليا للبلاد على أهمية الرفع من قدرات التخزين للحبوب تحسبا لارتفاع التعداد السكاني مستقبلا.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، قد وقع أمس السبت على اتفاقية شراكة مع شريك ايطالي من أجل الاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية تيميمون، لإنتاج الحبوب والبقول الجافة على مساحة تقارب ستة وثلاثين ألف هكتار في مشروع سيمكن من خلق 6700 منصب شغل.