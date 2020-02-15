الشركاء التجاريين للجزائر.. فرنسا الزبون الرئيسي والصين الممون الأول

كشفت البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك بخصوص الشركاء التجاريين للجزائر خلال 2019، أن فرنسا هي الزبون الرئيسي للجزائر والصين الممول الأول.

وحافظت فرنسا بمكانتها كأول بلد زبون للجزائر، كما احتفظت الصين كذلك على مكانتها كأول ممون.

و خلال سنة 2019، مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر 50.85 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

وحافظت فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي 5.05 مليار دولار “14.11 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات الجزائرية”، مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره “+0.52 بالمائة”.

وجاءت يطاليا في المرتبة الثانية بـــ 4.62 مليار دولار “12.90 بالمائة”، واسبانيا بـــ 3099 مليار دولار “11.15 بالمائة”، وبريطانيا بــــ2.29 مليار دولار “6.42 بالمائة” وتركيا بــــ2024 مليار دولار “6.27 بالمائة”.

كما يمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر 50.33 بالمائة.

ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر سنة 2019 في: الصين التي لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى بـــ 7.65 مليار دولار “18.25 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية”، مسجلة انخفاضا قدره “- 2.60 بالمائة”.

تليها فرنسا بـ 4.27 مليار دولار “10.20 بالمائة”، وإيطاليا بــــ 3.41 مليار دولار “8.13 بالمائة”، واسبانيا بـــ2.93 مليار دولار “6.99 بالمائة”، و ألمانيا بـــ2.83 مليار دولار “6.76 بالمائة”.