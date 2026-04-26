الشركة البحرية الإسبانية Balearia تعزز حضورها في الجزائر بنقل نحو 900 ألف مسافر

احتفلت شركة الملاحة البحرية الإسبانية Balearia بالذكرى العاشرة لوجودها و انطلاق نشاطها في الجزائر، البلد الذي عززت فيه حضورها بفضل الاطلاق التدريجي لستة خطوط بحرية مع إسبانيا، ونمو حركة النقل الذي مكنها من نقل ما يقارب 900 ألف مسافر خلال هذا العقد.

ونظمت الشركة بمناسبة هذه الذكرى حفل عشاء رسمي بالجزائر العاصمة، حضره رئيس الشركة أدولفو أوتور ومديرها العام جورج باسول، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية للبلاد، وزبائن الشركة وشركائها. وفي هذا الإطار، أشادت بالتعاون المؤسسي الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير النقل البحري، وقامت بتكريم عدد من الهيئات والمسؤولين تقديرا لدعمهم.

حيث بدأت Balearia عملياتها في الجزائر سنة 2016 من خلال خط فالنسيا - مستغانم. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة شبكتها تدريجيًا لتشغل ستة خطوط ملاحية. وفي عام 2024 ، أطلقت خطي فالنسيا – الجزائر وفالنسيا – وهران إضافة إلى رحلات دورية من أليكانتي، بينما عززت حضورها في 2025 عبر خطوط جديدة تربط برشلونة بكل من الجزائر ووهران.

وفي هذا الصدد، صرح المدير العام لشركة Balearia ، جورج باسول، بأن الجزائر أصبحت خلال العقد الماضي سوقا استراتيجيا للشركة: لقد طورنا نموذجنا في نقل المسافرين الركاب فهو يقوم على الموثوقية وجودة الخدمة والمرونة التشغيلية و الاستجابة والتكيف مع احتياجات الزبائن». وأضاف أيضًا أن الهدف هو مواصلة تطوير الروابط البحرية خلال السنوات القادمة.

ويعكس تطور حركة المسافرين مسار نمو مستمر ، باستثناء الفترة التي تأثرت بجائحة كوفيد – 19. ففي عام 2025 سجلت Balearia رقما قياسيا لها في الجزائر بنقل 165 ألف مسافر، بفضل إطلاق خطوط جديدة وتعزيز عروضها التجارية. وإلى جانب نحو 900 ألف مسافر تم تسجيلهم خلال هذا العقد الأول، نقلت الشركة أيضا 360 ألف مركبة، وما يقارب 100 ألف متر طولي من البضائع في مجال الشحن.

من جانبه شدد رئيس Balearia ، أدولفو أوتور، على التزام الشركة الراسخ تجاه الجزائر، قائلاً: «تمثل الجزائر سوقا أساسيًا ضمن استراتيجيتنا للتوسع الدولي، ونسعى إلى مواصلة نمونا فيها بشكل مستدام وعلى المدى الطويل. نحن ملتزمون و عازمون على تطوير شبكة الربط البحري وتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين».

يشار أن Balearia تشغل خطوطها حالياً بواسطة العبارتين Rosalind Franklin و Regina Baltica، وهما سفينتان مجهزتان بطاقات استيعابية تلائم متطلبات السوق الجزائرية. وتحرص الشركة على تقديم خدمات مخصصة للمسافرين تشمل خدمة باللغة العربية، وتقديم وجبات حلال، وتوفير مساحات مخصصة للصلاة، مما يعزز علاقتها الوثيقة ويرتقي بجودة تجربة

جدير بالذكر أن Balearia تعد المجموعة البحرية الإسبانية الرائدة، بخبرة تتجاوز 25 عامًا في نقل المسافرين والمركبات والبضائع، وتؤدي دورًا استراتيجيًا في تعزيز الترابط الإقليمي وتشغل الشركة 29 خطا بحريا في خمس دول، حيث تربط داخل إسبانيا جزر البليار وجزر الكناري وسبتة ومليلية، وعلى الصعيد الدولي المغرب والجزائر والولايات المتحدة وجزر البهاما. وفي عام 2025 ، نقلت الشركة 6.5 ملايين مسافر ، و 1.6 مليون مركبة، و 620 ألف شاحنة.

وتعد الشركة فاعلا رئيسيًا في التحول الطاقوي للقطاع، إذ تُعتبر رائدة في استخدام الغاز الطبيعي ودمج الغاز الحيوي، ما يتيح لها الإبحار بصفر انبعاثات في بعض الرحلات. وفي عام 2025 ، خفضت بصمتها الكربونية بمقدار 13,500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (15%) لكل مسافر و بفريق يضم 3,100 موظف متخصص، تعمل الشركة على تعزيز الكفاءات و المواهب وتعزيز التزامها الاجتماعي من خلال مؤسسة Balearia ، ويرتكز نشاطها على أربع قيم أساسية الابتكار، والاستدامة، والقدرة المالية، والمسؤولية.