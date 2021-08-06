أعلنت سفارة تركيا لدى الجزائر، اليوم الجمعة، عن تبرع الشركة التركية أصلان يابي تتبرع بـ 50 جهاز أكسجين للجزائر.

وجاء في البيان الذي نشرته السفارة أنه تحت اشراف مستشار السفارة، أوميت ألباسلان كيلتيش. تم مساء أمس الخميس تسليم 50 جهاز أكسجين من بين الـ 102 جهاز. التي سيتم التبرع بها للجزائر من قبل الشركة التركية، أصلان يابي .

وتم تسليم الأجهزة المعنية إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل. لإرسالها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.