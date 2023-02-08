الشركة الجزائرية القطرية للصلب تتحصل على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح

في إطار مساعي الشركة الجزائرية القطرية للصلب لضمان إلتزامها بأعلى معايير الجودة والموثوقية، حازت “أي، كيو، أس” على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية “UK CARES” لإعتماد منتجات الصلب عبر العالم. وذلك بعد انتهاء الهيئة من إجراء جميع عمليات التدقيق على إنتاج الشركة.

حيث سيسمح حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على هذه الشهادة المرموقة بتسويق منتجات الشركة عبر مختلف الأسواق العالمية. كما ستضمن بذلك مواصلة تزويد عملاء الشركة بمنتجات عالية الجودة. هذه الأخيرة التي تخضع إلى عمليات الاختبار والفحص ضمن مختبرات ومرافق مجهزة بأفضل المعدات وباستخدام معايير إختبار عالمية.

هذا وتطمح الشركة الجزائرية القطرية للصلب من خلال حصولها على هذا الإعتراف العالمي بجودة منتجاتها. على تجسيد سياسة الدولة في مجال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. بعد تحقيق الإكتفاء المحلي من مادة الحديد وبالتالي العمل على تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير من منتجات الشركة خصوصا حديد البناء ولفائف الأسلاك الحديدية.

بحصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على هذه الشهادة. تؤكد مجددا إلتزامها بالجودة كأحد العناصر الجوهرية في جميع أعمالها. مما يثبت النهج الاحترافي في تسيير “أي، كيو، أس” ويعكس تميزها التشغيلي.