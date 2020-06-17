الشركة الجزائرية “ستريم سيستم” تطلق رسميا منصة “أرينا” بالسوق الجزائرية

الوطني
  • -
  • 0
الشركة الجزائرية “ستريم سيستم” تطلق رسميا منصة “أرينا” بالسوق الجزائرية
بقلم فوزية.م

أعلنت، اليوم الأربعاء، الشركة الجزائرية للعلامة التجارية “ستريم سيستم” الإطلاق الرسمي لمنصة “أرينا” الخاصة بالتلفزيونات الذكية.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنه سيتم تسويق المنصة في السوق الجزائرية ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأشارت الشركة أن منصة “أرينا” ستسهل للمستخدمين “استال تلفزيوناتهم الذكية وتسمح لهم بالاستمتاع بخدمات البث المختلفة وفيديوهات حسب الطلب والأفلام والمسلسلات.

بالإضافة إلى القنوات الفضائية عبر الانترنت بدون استقبال القمر الصناعي، والعديد من التطبيقات المتوفرة في المتجر والتي يمكن تحميلها عبر الويب.

وأضافت الشركة الجزائرية أن المستخدمين الذين يمتلكون تلفزيون ذكي، يمكن لهم وبنظام التشغيل اندرويد 6.0 تحميل منصة أرينا عبر موقع الشركة.

واكدت الشركة الجزائرية أن المنصة سيتم دمجها في التشكيلة الجديدة للتلفزيونات الذكية لسنة 2020 والتي سيتم الشروع في تسويقها قريبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=837178

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com