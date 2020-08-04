الشركة الجزائرية لإنتاج سيارات بنز مرسيداس تسلم 1048 مركبة لمؤسسات عمومية وخاصة

تسلمت صبيحة اليوم بتيارت بالناحية العسكرية الثانية المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى المديرية العامة للغابات ومؤسسات عمومية وخاصة.(1048) عربة متعددة المهام«Class-G » وسيارات نفعية ((Sprinter من علامة مرسيدس- بنز.

وتصنع هذه المركبات من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز SAFAV-MB ،وتخصص لنقل الأفراد، الإسعاف، الإشارة، نقل البضائع وإطفاء النيران

وجاءت عملية التسليم في إطار مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، طبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة.

وتمت هذه العملية بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني،

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.