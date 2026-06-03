إعــــلانات
الوطني

الشركة الجزائرية لتحلية المياه تشرع في انجاز ورشات جديدة

بقلم أسماء
الشركة الجزائرية لتحلية المياه تشرع في انجاز ورشات جديدة
  • 96
  • 0

تعتزم الشركة الجزائرية لتحلية المياه قريبا إطلاق دراسات جدوى بالشراكة مع مؤسسات و مراكز بحث جامعية، تتعلق باستغلال الهيدروجين الأخضر. و من المياه الجوفية الصحراوية و كذا المحلول الملحي الناتج عن عمليات تحلية مياه البحر. حسبما اكده مسؤول عن هذا الفرع التابع لمجمع سوناطراك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Y6hnd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر