الشركة الجزائرية لصناعات الكهرباء والغاز تصدّر قطع الغيار نحو هولندا

أطلقت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار”، عملية تصدير ثاني شحنة لشفرات قطع الغيار للتوربينات الغازية والبخارية نحو شركة جينرال إلكتريك بهولندا.

وحسب المدير المركزي لوحدة صيانة وتصنيع قطع الغيار التابعة لمجمع سونلغاز، فإنّ هذه الدفعة والتي إنطلقت اليوم الأربعاء بالمسيلة. تعدّ الثانية من بين 18 دفعة التزمت بها المؤسسة لتوريد المجمع الهولندي. حيث يتم حاليا الانتهاء من تجهيز 12 دفعة لهذا النوع من قطع الغيار.

وأوضح المتحدث أنّ الوحدة “تسهر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة الهولندية. وفق العقد المبرم بينهما في 20 أفريل 2017. وذلك من خلال تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتصنيع هذا النوع من المنتجات”.

وتعمل وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار بالمسيلة على توسيع دائرة التصدير في مجال تخصصها نحو بلدان تقع في قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

كما أفاد ممثل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، ياسين رضا رضوان، أنّ هذه الصفقة “تندرج ضمن سياسة المجمع. في الاندماج الصناعي الوطني والتقليل من الاستيراد وتنويع مصادر العملة الصعبة”.

وأكد ذات المتحدث، أنّ مجمع “سونلغاز” وعبر المؤسسات الإنتاجية التابعة له. يبقى حريصا على توسيع دائرة التصدير نحو عدد من البلدان وذلك في سنتي 2022 و2023″.

مضيفًا أنّ قطع الغيار المنتجة في وحدة المسيلة لصيانة وتصنيع قطع الغيار. تتوافق مع معايير التصنيع العالمية وذات جودة وتكنولوجيا متقدمة.

كما أكد والي المسيلة على دعم السلطات المحلية ومرافقتها للمؤسسات العمومية والخاصة. وذلك لأجل تطويرها وتنويع منتجاتها وولوج السوق العالمية.