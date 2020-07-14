الشركة الجزائرية للتأمينات “كات” تحقق رقم أعمال يفوق 24 مليار دج

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات”كات”رقم أعمال يفوق 5ر24 مليار دج خلال 2019 اي بنمو قدره 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح ذات المصدر انه و” في اطار نشاطات الاعلام و الاتصال التي تقوم بها،

و نشرت الشركة المعلومات المتعلقة بأنشطتها التجارية والمالية بعد المصادقة على حساباتها الاجتماعية لسنة 2019 خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 28 جوان الماضي حسب وكالة الأنباء .

و ناهز مبلغ التعويض عن الحوادث خلال سنة 2019 حوالي 13 مليار دج ما ينم عن قوة وتيرة تسوية ملفات الحوادث و التي بلغت 168.000 ملف.

وشهد حجم استثمار قدر بأكثر من 34 مليار دج مسجلة نسبة نمو تقدر بـ 5 بالمئة.

إما فيما يتعلق بحصيلة نشاطات المؤسسة خلال هذه السنة فقد انتقل صافي هامش التأمين من 7.7 مليار دينار جزائري سنة 2018 إلى أكثر من 8.1 مليار دينار في سنة 2019 أي بارتفاع يقارب 6 بالمائة.

و بلغ صافي السنة المالية 2019 مبلغ 2.5 مليار دج و الذي يعزز الوعاء المالي للشركة حسب ذات المصدر.