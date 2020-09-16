الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تستأنف معارضها وجميع التظاهرات المبرمجة

من المنتظر، أن تستأنف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير الأسبوع المقبل، تنظيم مختلف التظاهرات المسطرة خلال السداسي الثاني لسنة 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت مضى عن تأجيل كافة معارضها وجميع التظاهرات المبرمجة كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وحسب بيان الشركة، فإن البداية ستكون بتنظيم الطبعة الأولى للمعرض الوطني للفلاحة والصناعات الغذائية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للفلاحة.

وسيتم تنظيم هذا المعرض خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 سبتمبر 2020 بقصر المعارض الصنوبر البحري، تحت رعاية وزير الفلاحة و التنمية الريفية بمعية وزير التجارة.

وفي ذات السياق، سيمثل هذا الحدث التجاري الموجه للجمهور العريض و المخصص حصريا للمنتجات الفلاحية والغذائية بكل أنواعها فرصة للعارضين الحاضرين لترقية وتسويق منتجاتهم مترجما بذلك رغبة السلطات العمومية في الإنعاش الاقتصادي، والذي يمس القطاع الفلاحي على وجه الخصوص حيث سيجمع مختلف المنتجات الفلاحية، المحلية و كل الشعب المعنية الأخرى.

هذا وسيتم تهيئة رواق العرض المخصص لهذه التظاهرة بإتباع جميع الإجراءات الوقائية المتوخاة ضد فيروس كورونا كوفيد19، حسب البروتوكول الصحي لاتحاد المعارض الدولي الذي هو قيد التنفيذ أيام قبل افتتاح المعرض.

وتجدر الإشارة، أنه ستقام ندوة صحفية لتقديم الطبعة الأولى لهذا المعرض يوم الأحد 20 سبتمبر بداية من الساعة العاشرة و النصف صباحا ( 10:30سا) بقاعة المحاضرات “دار الجزاير” بقصر المعارض الصنوبر البحري، من تنشيط الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير و الغرقة الوطنية للفلاحة.