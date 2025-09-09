الشركة الجزائرية-القطرية للصُّلب توقع عقدًا مع بنك “شلتر إفريقيا” بقيمة 1.2 مليار دولار

وقعت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب “َأ كيو أس”، اليوم الثلاثاء، عقدا مع بنك التنمية “شلتر إفريقيا” بقيمة تفوق 1.2 مليار دولار.

وجرت مراسم التوقيع بقصر المعارض (الصنوبر البحري) في إطار الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

وحضر مراسم التوقيع كلٌّ من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. بالإضافة إلى وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وبالمناسبة، أوضح المدير العام بالنيابة للشركة الجزائرية القطرية للصلب، سفيان شايب ستي، أن “هذا العقد الهام، الذي تم التوصل إليه مع نهاية اليوم السادس من المعرض، سيفتح للشركة أبوابا للتصدير نحو العديد من الدول الإفريقية”.

في حين أكد الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال ووسط وغرب أفريقيا بالبنك، أمادو تيام، أن هذه الاتفاقية تمثل “فخرا كبيرا لشلتر إفريقيا. لا سيما وأنها ستسمح بتصدير منتجات الشركة إلى عدة أسواق بالقارة”، مشيرا إلى أن البنك ينشط في 44 بلدا إفريقيا.