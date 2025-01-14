الشركة الصينية CPECC تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع طاقوية ذات معايير عالمية بالجزائر

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للطاقة CPECC الدولية، هي-هونغ سان، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد بحث الجانبان، بهذه المناسبة، سبل تعزيز علاقات التعاون وفرص الاستثمار والشراكة بين شركات القطاع وشركة CPECC. وكذا التصنيع المحلي في مختلف مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاج ونقل الكهرباء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ أبدى هونغ سان اهتمام CPECC بالاستثمار في هذه المشاريع عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم التأكيد على أهمية هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز قدرة الجزائر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

كما أعرب هونغ سان عن استعداد شركة CPECC لتقديم خبراتها الواسعة في تنفيذ مشاريع طاقوية ذات معايير عالمية. كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع الجزائر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه المجالات.