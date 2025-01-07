الشركة العربية للإيجار المالي تخطط لإصدار قرض سندي بقيمة 3 مليار دج
بقلم النهار أونلاين
تقدمت الشركة العربية للإيجار المالي “أ ال سي” بطلب لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب). من أجل إصدار قرض سندي قيمته 3 مليارات دج.
وحسب رئيس اللجنة رئيس اللجنة يوسف بوزنادة، فإن “الشركة العربية للإيجار المالي أودعت مؤخرا طلبا للحصول على التأشيرة من قبل كوسوب. من أجل إصدار قرض سندي بقيمة 3 مليارات دج، موجه للمؤسستين، بهدف تنويع مصادر تمويلها”. معتبرا أن هذا الطلب الجديد يدل على الاقبال المتزايد الذي يعرفه سوق السندات في الجزائر مما يعكس تطوره المستمر”.
من جهة أخرى، أكد رئيس “كوسوب” أنه من المنتظر إدراج المتعامل العمومي للهاتف النقال جازي في البورصة “خلال السداسي الأول. من السنة الجارية 2025 “. مؤكدا أن “هذه الخطوة ستساهم في تطوير بورصة الجزائر أكثر، وبالتالي المشاركة في حركية الاقتصاد الوطني بشكل عام”.
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