الشركة العربية للإيجار المالي تخطط لإصدار قرض سندي بقيمة 3 مليار دج

تقدمت الشركة العربية للإيجار المالي “أ ال سي” بطلب لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب). من أجل إصدار قرض سندي قيمته 3 مليارات دج.

وحسب رئيس اللجنة رئيس اللجنة يوسف بوزنادة، فإن “الشركة العربية للإيجار المالي أودعت مؤخرا طلبا للحصول على التأشيرة من قبل كوسوب. من أجل إصدار قرض سندي بقيمة 3 مليارات دج، موجه للمؤسستين، بهدف تنويع مصادر تمويلها”. معتبرا أن هذا الطلب الجديد يدل على الاقبال المتزايد الذي يعرفه سوق السندات في الجزائر مما يعكس تطوره المستمر”.