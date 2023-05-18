الشركة الفرعية 100 بالمائة سوناطراك STEPPolymersSpa تمنح عقد إنجاز مركب بتروكيماوي

منحت الشركة الفرعية 100 بالمائة لسوناطراك STEP Polymers Spa، عقدًا على صيغة هندسة، إمداد وبناء لفائدة التجمع الدولي RETROFAC-HQC. على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو (غرب البلاد) من أجل إنجاز مشروع مركب بتروكيماوي. بقدرة إنتاج 550.000 طن سنويا من مادة البولي بروبلين بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

كما تم هذا الاختيار بعد عملية إطلاق مناقصة دولية حصرية في أفريل 2021. التي وجهت لرواد الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنجاز المركبات البتروكيماوية.

في حين، منح لصاحب أفضل عرض مقدم من طرف التجمع الدولي RETROFAC-HQC . وذلك وفقًا لإجراءات منح الصفقات المعمول بها في الشركة الفرعية STEP Polymers Spa . و هذا لمدة إنجاز قدرها 42 شهرًا.