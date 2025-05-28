 الشركة القابضة “آ سي أس” العمومية توقع عقودا للتصدير نحو موريتانيا

أبرمت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “آ سي أس” (ACS)، عبر فروعها، ثلاثة عقود تجارية جديدة مع متعاملين اقتصاديين موريتانيين لتصدير منتجات في مجالات البلاستيك، المستلزمات الطبية، والكرتون.

وتشمل هذه العقود، وفق البيان، تصدير أزيد من 55 مليون وحدة من المنتجات المصنعة من طرف شركات فرعية تابعة للمجمع. وهي “ديبروشيم” (منتجات بلاستيكية). “سوكوتيد” (مستلزمات طبية). و”طونيك صناعة” (كرتون مموج).

وتأتي هذه الاتفاقيات التي أمضيت على هامش الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط المنظم من 22 إلى 28 ماي الجاري، من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. في أعقاب عمليات تصدير سابقة نحو موريتانيا نفذت نهاية سنة 2024 وبداية 2025.

وأكدت “آ سي أس” أن هذه العقود الجديدة جاءت نتيجة “رضا المتعاملين الموريتانيين عن جودة المنتجات واحترافية الفروع الجزائرية في التعامل التجاري”. ما شجع على “إرساء علاقات شراكة طويلة الأمد”.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتنظيم شركة “تصدير” فرع مجمع “صافكس”. وبحضور السفير الجزائري لدى موريتانيا، أمين صيد، وممثل عن وزارة الصناعة.

ويختتم اليوم معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط الذي دام سبعة أيام بمشاركة نحو 200 مؤسسة جزائرية تمثل قطاعات متعددة.