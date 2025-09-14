الشركة القابضة لصناعة الحديد (SNS) تُبرم 13 مذكرة تفاهم استراتيجية

أبرمت الشركة القابضة، الوطنية لصناعة الحديد (SNS)13 مذكرة تفاهم استراتيجيةمع شركاء من: ليبيا، نيجيريا، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، غانا، مصر، الصين والسنغال في إطار فعاليات الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية(IATF 2025)،الذي احتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وتم ابرام التفاقيات عبر فروع الشركة المتمثلة في المؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب ANABIB، المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية ENCC.المؤسسة الوطنية للمسابك الجزائرية FONDAL، والشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)مؤسسة بالشراكة مع مجمع سيدار التابع. للشركة القابضة SNS

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات 2 مليار و480 مليون دولار. ما يجعلها أكبر قيمة تُسجّل على مستوى المجمعات الصناعية العمومية بالجزائر.

و تعكس هذه الاتفاقيات التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تنويع صادراتها. ودعم الدبلوماسية الاقتصادية

وكذا تعزيز التعاون الصناعي الافريقي. مع ترسيخ مكانة الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتسعى هذه الشراكات إلى توسيع آفاق التصدير وتعزيز حضور الجزائر داخل الأسواق الإفريقية. بما يخدم أهداف التنمية المشتركة والتكامل الصناعي القاري.