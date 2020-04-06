الشركة المالكة لشباب بلوزداد تقدم تبرعات مالية لمحاربة كورونا

أعلنت الشركة المالكة لنادي شباب بلوزداد، “مجمع مدار”، اليوم الإثنين، عن مساهمتها بمساعدات مالية، لمحاربة فيروس كورونا.

ونشر الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، بيان مسؤولي الشركة المالكة للنادي، والذي تم الإعلان فيه عن تبرع المدراء التنفيذيين وإطارات الشركة الأم، وفروعها، براتب شهر كامل.

وتأتي هذه الخطوة من شركة “مدار”، لتكمل سابقتها، أين تم التبرع بكمية من التجهيزات الطبية لصالح المستشفيات.

وبهذا جدد الرئيس المدير العام لمجمع مدار، ونادي شباب بلوزداد، عمارة شرف الدين، رفقة كامل طاقم المجمع عزمهم في المشاركة الفعالة لمحاربة كورونا.