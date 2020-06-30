الشركة المالكة لشباب بلوزداد تكشف عما قدمته كدعم لمواجهة كورونا

أصدرت شركة “مادار” المالكة لشباب بلوزداد، بيانا رسميا، توضح فيه المُساهمات التي قامت بها، من أجل دعم السلطات في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وذكرت الشركة بأنها كانت من أوائل المُنادين لإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وضرورة التضامن وتوفير كل ما يمكن توفيره لمواجهة الجائحة.

كما نادت بضرورة التحرك سريعا، لمواجهة الإنتشار الواسع لـ”كوفيد 19″ مؤخرا، وإلزامية مُحاربته بشتة الطرق الممكنة.

وجاء ما قدمته “مادار” على الشكل التالي :

09أجهزة مراقبة ” Moniteur de surveillance”

06-جهاز pites ECG 6 مع تخطيط القلب 100لتر

Appareil ECG 6 Pites avec interprétation ECG 100L

– 05 أجهزة تنفس اصطناعي

Respirateur de réanimation

– 03 مضخات حقن كهربائية

Pousse seringues électriques

-07 أسرة للإنعاش

Lit de réanimation position électrique

-03 مقاييس التأكسج المحمولة

Oxymètre de pools portable