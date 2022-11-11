الشركة الوطنية للنقل البحري تعلن عن إلغاء هذه الرحلات

في أعقاب الحادث الذي وقع في ميناء سكيكدة يوم الخميس 3 نوفمبر، تضررت سفينة طاسيلي 2، أثناء رسوها.

ونتيجة لذلك ، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري. عن إلغاء رحلة مرسيليا / سكيكدة / مرسيليا من 5 إلى 9 ديسمبر 2022.

وأعلنت شركة Algérie Ferries عن إلغاء رحلة مرسيليا إلى سكيكدة، المقررة في 5 ديسمبر 2022 الساعة 12:00 ظهرًا.

كما تم إلغاء رحلة سكيكدة إلى ميناء مرسيليا، المقررة في 8 ديسمبر 2022 الساعة 12:00 ظهرًا.

علاوة على ذلك، تطمئن Algérie Ferries في بيانها الصحفي زبائنها. وتشير إلى أن سفينة طاسيلي 2 ستستأنف برنامجها الأولي من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر العاصمة. وذلك يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 الساعة 4:00 مساءً.

وللتذكير، استدعت الشركة الوطنية للنقل البحري سفينتها “الجزائر 2” لنقل زبائنها. وذلك بهدف استبدال طاسيلي2.