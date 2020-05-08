الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تؤجل رحلاتها إلى تاريخ لاحق

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لزبائنها الحاصلين على تذاكر السفر بتاريخ مابين 19 مارس و21 جوان 2020 ان الرحلة سيتم تأجيلها.

واوضح بيان المؤسسة ان تأجيل الرحلات المبرمجة بتاريخ مابين 19 ماري و21 جوان 2020 راج إلى الظروف الإستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

كما انهت ذات المسسة علم إلى زبائنها انه من المحتمل أن يتم تمديد الرحلةاعتمادًا على تطور الوضع.

وطمانت المسسة زبائنها أنه مهما كان التخفيض على تذاكر النقل الخاصة بهم وتلك التي انتهت صلاحيتها، بأن فترة الصلاحية ستمتد إلى تاريخ لاحق بعد تطور الموقف.