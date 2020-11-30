الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية توضح بخصوص إستئناف الرحلات

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بيانا توضيحيا بخصوص استئناف قطارات نقل المسافرين لنشاطها.

وجاء في بيان للشركة، أن بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي، تداولت خبرا مفاده استعداد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لاستئناف نشاطات نقل المسافرين بداية من 15 ديسمبر المقبل.

وأضافت الشركة، إنه قد تم تداول هذا الخبر، بناء على مراسلة داخلية من مدير نقل المسافرين بالشركة موجهة إلى كافة مصالحه المختصة، بغرض اتخاذ كافة التدابير من أجل تحضير القطارات المناسبة للسير في أحسن الظروف.

وأوضحت الشركة، أن المراسلة المذكورة تشير أيضا إلى أن هذه التعليمات تأتي في حال صدور قرار محتمل لعودة سير القطارت المسافرين لاسيما نقل الطلبة الجامعيين.

وذكرت الشركة بأن قرار إستئناف حركة سير القطارات يخضع لقرار السلطات العمومية، بناء على تقييم اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الشركة، بأن عمالها وطواقمها مجندون بشكل دائم لتحضير القطارات وصيانتها ووضع الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية تحسبا لأي قرار في هذا الشأن.