الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تشارك في ملتقى تعزيز ممرات السكك غرب البحر الأبيض

شاركت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، في أشغال ملتقى تعزيز ممرات السكك الحديدية في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتم تنظيم هذا الملتقى، من طرف مركز دراسات النقل لغرب البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز النقل بالسكك الحديدية في الممرات متعددة الوسائط لغرب البحر الأبيض المتوسط.

ويتم ذلك، من خلال إنشاء وتعزيز آليات الشراكة وتبادل الخبرات بين المسيرين والمتعاملين في مجال السكك الحديدية.

ويأتي ذلك في إطار مجموعة وزراء النقل لبلدان منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

وقدم مالك حمزاوي، مدير مركزي للاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مداخلة خلال هذا اللقاء تحت عنوان “مستقبل السكك الحديدية: الفرص والاحتياجات”.

واستعرض حمزاوي، وضعية ممري السكك الحديدية في الجزائر، شمال وجنوب، وخصوصياتهما التقنية.

بالإضافة إلى مستوى قابلية التبادل والتشغيل البيني مع شبكات البلدان المجاورة والإقليمية.

كما عرض ذات المسؤول، الأهداف التي حددتها الشركة، لا سيما فيما يتعلق بتكييف لوائح وقواعد السلامة والاستغلال مع معايير التشغيل البيني.

وكذا فرص وإمكانيات التبادل التجاري مع دول المنطقة، من حيث نقل الركاب والبضائع.