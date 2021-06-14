الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تصدر بيانا بخصوص حادث النعامة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تسجيل حادث إصطدام قطار متوجه من وهران نحو بشار مع سيارة. على مستوى معبر سطحي غير محروس بمدخل مدينة النعامة.

وحسب ذات الشركة الحادث وقع مساء اليوم الإثنين، في حدود الساعة 15 و50 د خلف وفاة شخصين كانا على متن السيارة. كما تسبب الحاث في إلحاق أضرار بليغة بالقطار من نوع “كوراديا”.

من جهتها سخرت الشركة الوسائل الضرورية لضمان نقل المسافرين العالقين، نحو وجهتهم النهائية في أفضل الظروف.

وعقب هذا الحادث الأليم تتقدم sntf بتعازيها الخالصة لعائلة الضحيتين. كما تذكّر مواطنينا الكرام بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية