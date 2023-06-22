الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلن عن تخفيضات مغرية
بقلم نسرين محفوف
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تخفيضات مغرية لصالح زبائنها.
وجاء في منشور الشركة على فيسبوك “هل تعلم أن تذكرة – ذهاب وإياب. يستفيد كل مسافر صاحب تذكرة ذهاب – إياب أو دفع مقابل ذلك. من تخفيضات تصل إلى 20 % من سعر التذكرة، لمسافة تمتد لأكثر من 400 كم”.
كما أشار بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذه التذاكر تبقى صالحة لمدة شهرين بدءا من تاريخ اقتطاعها.
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