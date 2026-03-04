الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعزز برنامجها برحلات ليلية في ضواحي العاصمة خلال رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص للرحلات الليلية عبر خطوط ضواحي العاصمة، طيلة شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين بعد الإفطار وتلبية الطلب المتزايد على النقل خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الشركة أن البرنامج الجديد يشمل عدة محاور رئيسية، حيث تم برمجة رحلة بين زرالدة ومحطة آغا تنطلق على الساعة 20:30 وتصل على الساعة 21:18، على أن تكون رحلة العودة من آغا نحو زرالدة على الساعة 00:20 لتصل على الساعة 01:10.

كما ستنطلق رحلة بين العفرون والجزائر على الساعة 20:35 وتصل على الساعة 21:43، فيما برمجت رحلة العودة من الجزائر نحو العفرون على الساعة 00:10 لتصل على الساعة 01:20.

وفيما يخص خط الثنية - الجزائر، فستنطلق الرحلة الأولى على الساعة 20:30 لتصل على الساعة 21:35، بينما حُدد توقيت رحلة العودة من الجزائر إلى الثنية على الساعة 00:30 لتصل على الساعة 01:35.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها لتحسين نوعية الخدمة العمومية وضمان تنقل آمن ومريح للمسافرين، لاسيما خلال الشهر الفضيل الذي يعرف حركية متزايدة ليلاً، داعية المواطنين إلى الاطلاع على البرنامج الكامل واحترام أوقات الانطلاق لضمان السير الحسن للرحلات.