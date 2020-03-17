الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلن عن إجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “SNTF” عن عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان الشركة أنه تم اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي:

1- على مستوى القطارات والمحطات:

التنظيف المنتظم عند المغادرة والوصول لقطارات الضواحي والإقليمية والخط الرئيسي.

تطهير القطارات والعدادات وغرف الانتظار والمناطق المشتركة للمحطات.

شجع الموظفين على مراعاة الإجراءات الصحية (ارتداء القناع والقفازات واستخدام المحاليل المطهرة) لتجنب انتقال العدوى مع مسافرينا.

2- على مستوى الإدارات:

تشجيع العمل عن بعد فيما يتعلق بالعاملين الذين يمكنهم استخدام الاتصالات (الإنترنت / الهاتف) في أداء واجباتهم.

الحد من حركة المرور بين الخدمات واستقبال الزيارات الخارجية فقط عند الضرورة القصوى.

تشجيع الموظفين وخاصة أمهات الأسر على تسوية إجازاتهم المتبقية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء وحدة أزمات على مستوى الإدارة العامة لضمان المراقبة اليومية للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.