الشروع بمشاورات انشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الأسبوع المقبل

أفاد عضو في الهيئة الوطنية، للوساطة والحوار، سعيد مقدم، أن الهيئة، ستنطلق في مشاوراتها، الأسبوع المقبل،لإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف سعيد مقدم، أن المشاورات ستكون أيضا اختيار الشخصية الوطنية التي يمكن أن تترأسها وهذا عن طريق الانتخاب.

وعبّر المتحدث،في تصريح للإذاعة الجزائرية،عن أمله بأن تحقق هذه الشخصية،الإجماع، من أجل القضاء على أزمة الثقة القائمة بين المواطن والمنتخب.

للإشارة، يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، بمناقشة مشروعي تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.