الشروع بمشاورات انشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الأسبوع المقبل

الوطني
  • -
  • 0
الشروع بمشاورات انشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الأسبوع المقبل
بقلم أسماء.ع

أفاد عضو في الهيئة الوطنية، للوساطة والحوار، سعيد مقدم، أن الهيئة، ستنطلق في مشاوراتها، الأسبوع المقبل،لإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف سعيد مقدم، أن المشاورات ستكون أيضا اختيار الشخصية الوطنية التي يمكن أن تترأسها وهذا عن طريق الانتخاب.

وعبّر المتحدث،في تصريح للإذاعة الجزائرية،عن أمله بأن تحقق هذه الشخصية،الإجماع، من أجل القضاء على أزمة الثقة القائمة بين المواطن والمنتخب.

للإشارة، يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، بمناقشة مشروعي تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698165

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com