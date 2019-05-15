الشروع رسميا في استخلاص سم العقارب بملحقة ” باستور” بورقلة  

شرع فعليا في عملية استخلاص سم العقارب و تحضيره على مستوى ملحقة معهد “باستور” التي استفادت منها ولاية ورقلة.

حسبما علم اليوم الاربعاء، من مديرية الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات التابعة للولاية.

وكانت الملحقة قد أستقبلت منذ افتتاحها مطلع شهر ماي الجاري، ما يقارب 300 عقرب جمعت من طرف جمعيات ناشطة، بالمنطقة في انتظار المزيد.

و يتابع فريق من عدة تخصصات من ملحقة “باستور” بولاية المسيلة عملية استخلاص السم.

وهذا قصد تحضيره قبل نقله إلى معهد “باستور” بالجزائر العاصمة، لإخضاعه إلى مراحل أخرى لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي.

في حين يتم التركيز حاليا على تشجيع حملات جمع العقارب بالتنسيق مع الجمعية الولائية لمكافحة التسمم العقربي.

لاسيما بعد التحفيزات المالية الممنوحة في إطار ميزانية الولاية من خلال رفع مبلغ كل حشرة عقرب من50 إلى 100 دينار.

و يرتقب تنظيم حملات تحسيسية جوارية واسعة من خلال قافلة مشتركة قصد التوعية بأهمية التقليل من عدد لسعات العقارب التي تزداد خلال الفترة الصيفية.