شرعت مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، في أشغال ازدواجية الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة وعين البنيان لفك خناق المرور.

وأكّد مدير القطاع، عبد الرحمن رحماني، اليوم الثلاثاء، أنّ أشغال ازدواجية الطريق الولائي ستكون على امتداد 6 كيلومترات.

ويعدّ الطريق الرابط بين الشراقة وعين البنيان غربي العاصمة، محورا هاما يعرف حركية مرور كبيرة.

وستسمح ازدواجية ذات الطريق بفكّ الخناق المروري الكبير الذي تعرفه الشراقة ومستعملي الطريق المتوجهين إلى مدينة عين البنيان.

وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 50 مليار سنتيم لتجسيد المشروع، على أن تستغرق فترة الإنجاز 16 شهرا.

من جهة أخرى، تتواصل عملية تزفيت عديد الطرقات بـ 57 بلدية عاصمية، برسم مشروع سيمسّ 400 كلم.

وأسندت مهمة الإنجاز إلى سبع مؤسسات عمومية وطنية، فيما قدرت كلفته المالية بـ 400 مليار سنتيم بتمويل من الخزينة الولائية.

وأضاف رحماني، أنّ نسبة الأشغال بلغت إلى 30 من المائة.

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