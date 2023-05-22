الشروع في إجراء يسمح بدفع فواتير الماء عن طريق الأنترنت قريبا

أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن اتفاق شراكة مع الجزائرية للمياه للسماح للمواطنين بدفع فواتير الماء عن طريق الانترنيت.

وحسب بيان ” ABEF”، فإن هذه الاتفاقية التي ستوقع، غدا الثلاثاء، ستتيح للمواطنين حاملي البطاقة البنكية والذهبية دفع فاتورة المياه عن طريق الانترنيت دون التنقل للوكالة.

وأضاف ذات البيان، بأن هذه الخدمة ستسمح بدفع الفواتير، بطريق سهلة وآمنة طيلة ايام الأسبوع وفي اي وقت.

وذلك عبر المنصة الالكترونية للجزائرية للمياه ابتداء من موقع الانترنيت الخاصة بهذه الخدمة www.ade.dz .

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